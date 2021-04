Da una parte c'è una leggenda alla ricerca di una nuova e appagante esperienza, dall'altra un club che negli ultimi anni ha fatto miracoli sportivi e che anche in questa stagione lotta per meritarsi un posto in Champions League. A fine anno potrebbero incontrarsi e appagare l'uno le esigenze dell'altro.



Parliamo di Gigi Buffon e dell'Atalanta, che insieme potrebbero scrivere un'affascinante capitolo della propria storia. I bergamaschi pensano alla cessione di Gollini e cercano un titolare, Buffon vuole ancora divertirsi ed è sicuro di poter giocare ancora a grandi livelli, ma desidera farlo con continuità. Quella del club nerazzurro e del portiere sembrano a tutti gli effetti due strade nate per incrociarsi a un certo punto.



Non possiamo ancora parlare di una trattativa in corso, semmai di un'idea, nata già qualche mese fa. Poi l'arrivo di Pirlo alla Juventus ha di fatto frenato ogni discorso e rimandato al futuro i dialoghi. C'era da avviare una macchina nuova, nelle mani di un pilota alla prima esperienza in panchina e la presenza di Buffon nello spogliatoio bianconero era troppo importante. A fine stagione tutto sarà diverso e forse tra l'Atalanta e Buffon ci sarà il tempo di approfondire.