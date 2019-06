Sembra tutto pronto per il ritorno alla Juve di Gianluigi Buffon. Accordo praticamente raggiunto con il portiere, che firmerà un contratto da 1,5 milioni a stagione. Nell'accordo, secondo Repubblica, Buffon avrebbe fatto inserire una particolare clausola: Maurizio Sarri dovrà obbligatoriamente fargli giocare almeno 8 partite in campionato, cioè il numero esatto che gli serve per superare il record assoluto di presenze in Serie A, al momento detenuto da Paolo Maldini (674). Il contratto prevederebbe anche la presenza in almeno due partite della prossima Champions League. Un totale di 10 presenze quindi, letteralmente pagate a peso d'oro.