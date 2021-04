Il cantante Bugo, noto tifoso della Juventus, si è così espresso a Sky Sport: ​"La situazione sembra ormai questa da mesi ma ormai i giochi sono fatti. Ormai la Juve sembra fuori dai giochi e sono preoccupato per la lotta ai posti per entrare in Champions League. Pirlo ha delle colpe ma non so dire quali e dove. Io farei giocare di più i giovani, ad esempio a me piace tanto Fagioli e lo farei giocare sempre in questo finale. Se parliamo di giovani dobbiamo anche farli giocare".