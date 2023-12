Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri e la Juventus: nel corso della sessione odierna d’allenamento, Adrien Rabiot ha lavorato in gruppo. Il centrocampista francese è tornato a lavorare a pieno regime con il resto della rosa bianconera. Sempre meno dubbi dalla Continassa dunque: il perno della mediana della Vecchia Signora sarà a disposizione per la sfida contro il Frosinone, in programma allo stadio Stirpe sabato 23 dicembre alle 12,30.



LE CONDIZIONI E UN ALTRO RIENTRO VICINO – Rabiot, dopo aver lavorato parzialmente in gruppo nell’allenamento di ieri, sembra aver smaltito la botta al costato rimediata durante il corso della scorsa settimana e sarà pienamente a disposizione di Allegri. Il francese si candida a vestire una maglia dal 1’. Ma non solo. Nella sessione odierna, si è rivisto Mattia De Sciglio, che ha lavorato parzialmente in gruppo.