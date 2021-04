La Juventus si prepara a riabbracciare Federico Chiesa: nove giorni fa l'esterno lasciava il campo dopo nemmeno un quarto d'ora del secondo tempo nella partita contro l'Atalanta, per un fastidio alla coscia sinistra che si sarebbe rivelato una semplice elongazione.



IL RIENTRO - Per il match della Dacia Arena contro l'Udinese, in programma domenica alle 18, Chiesa è pronto a tornare: secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, ci sono buone probabilità di vederlo addirittura titolare, per poi averlo al meglio nelle ultime sfide di Serie A, deicisve per la Champions.