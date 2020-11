. Un po' perché in tanto sono tornati alla Continassa rigenerati nello spirito, vedi Arthur, Adrien Rabiot o il chiacchieratissimo Federico Bernardeschi, anche se quasi tutti hanno comunque lanciato segnali positivi.Il fuoriclasse portoghese infatti è riuscito a giocare senza accusare alcun fastidio al piede destro maltrattato contro la Lazio, disputando due partite e mezzo fondamentali per ritrovare la condizione. Ma anche due prestazioni contro Francia e Croazia al di sotto delle aspettative,– Una rete contro il Cagliari, prima di tutto, gli permetterebbe di scrivere una nuova piccola pagina della storia juventina: fin qui Ronaldo ha segnato in tutte e quattro le sue prime presenze in campionato (come Paulo Dybala nel 2017), una rete sabato sera lo renderebbe il primo bianconero nell'era dei tre punti ad allungare la striscia iniziale a cinque partite.Con 761 gol in carriera, O Rei, è ormai a portata di mano di Ronaldo che medita l'aggancio già in questa stagione. Mentre per arrivare al trono di Josef Bican servirà almeno un altro anno, distante com'è 59 reti a quota 805.