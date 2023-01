Non male il panorama alla Continassapic.twitter.com/EdhXQxCou9 — JuventusFC (@juventusfc) January 10, 2023

Una delle notizie più attese da tutti i tifosi dellaè stata anticipata dai profili social del club bianconero.è tornato a svolgere almeno una piccola parte dell'allenamento con il resto del gruppo.Anche se permane la parola cautela su quello che è il suo graduale rientro in campo e quindi è praticamente impossibile vederlo in campo nel big match contro il, sicuramente rivedere il centrocampista francese in azione agli ordini diè una novità fondamentale per il proseguo della stagione.