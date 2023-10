Almeno una buona notizia c'è per la Juve: Dusan Vlahovic è vicino al rientro. In questi giorni ha fatto progressi, alternando lavoro in gruppo a quello personalizzato. E salvo imprevisti, da martedì tornerà a pieno regime agli ordini di Max Allegri, quanto basta per capire che contro il Milan ci sarà salvo nuovi imprevisti o ritorni di fiamma della lombalgia.