Secondo quanto riporta il Daily Mirror Jurgen Klopp ed il Liverpool sono fortemente interessati a Ferran Torres, talentuoso esterno del Valencia che va in scadenza nel 2021. Il giovane spagnolo (classe 2000) non ha ancora un accordo per il rinnovo, sa di avere tante pretendenti e tra queste c'è anche la Juventus. In attesa di capire che piega prenderà la stagione (e anche il mercato) tutte e due le big europee tengono d'occhio il calciatore che ha già messo a referto 31 partite stagionali tra Liga e Champions League dove è anche andato in gol contro l'Atalanta.