Ora dopo ora è stato Andrea Pirlo a scalare le posizioni per il post-Sarri. Ha vinto la linea di Andrea Agnelli questa volta, dopo l'ultimo giro di consultazioni di oggi con Mauricio Pochettino, Simone Inzaghi, Zinedine Zidane e Paulo Sousa, alla fine il presidente bianconero ha optato per non perdere un solo minuto e puntare tutto sull'esordiente allenatore che appena dieci giorni fa era stato presentato come tecnico della Juventus Under 23. Il summit della dirigenza bianconera al completo è terminato verso le 17.30, poco dopo è stato convocato Pirlo alla Continassa e ora è in corso il colloquio decisivo con Agnelli.



Seguono aggiornamenti