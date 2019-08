Moise Kean è andato. Restano, anzi resistono, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. In ordine rigorosamente alfabetico. D'altronde giorno dopo giorno cambia la loro posizione nella coda degli attaccanti in uscita. Anche se non cambia ancora la loro risposta ai vari club con cui la Juve di volta in volta sta cercando di apparecchiare la loro cessione. Nella migliore delle ipotesi, secondo i piani legati al bilancio bianconero, potrebbero partire tutti. Arrivati quasi a metà agosto, sono tutti al loro posto. Ma qualcosa si muove. E in particolare, qualcosa si muove dalla Bundesliga per Mandzukic.



BAYERN SI, BORUSSIA NI – Il croato sta cominciando ad accettare l'idea di lasciare la Juve, come sempre però alle proprie condizioni. Non sono quelle proposte dalla Cina, rifiutata a più riprese. Mandzukic è un grande campione, di abdicare da questo status non ci pensa minimamente. Ecco perché sembrava possibile il passaggio al Manchester United molto più di quanto non sia stato possibile quello all'Everton: aveva detto sì quando era in piedi il maxi scambio Dybala-Lukaku, quando è saltato poi non ci sono più stati i tempi per imbastire la trattativa nell'ultimo giorno di mercato quando lo United era tornato all'arrembaggio. Sondaggio in arrivo dal Siviglia, già finito nel cassetto con gli altri club respinti. Decisamente più aperto al ritorno in Bundesliga è quindi Mandzukic. Il Borussia Dortmund si è mosso per primo, ma è al Bayern Monaco che il croato potrebbe dire sì una volta per tutte. Avviata la trattativa con il giocatore, annunciata come semplice quella tra i due club nel caso in cui venisse trovata l'intesa con Mandzukic. Qualcosa si muove allora, un grande ritorno di Mandzukic al Bayern non è da escludere.