Il tentativo della Juve di arrivare a Juan Miranda non era solo legato al bilancio. I bianconeri seguivano l'esterno sinistro blaugrana da diversi mesi, poi l'affondo forse tardivo e effettivamente legato ad altri profili. Ora Miranda è a un solo passo dallo Schalke 04, in prestito biennale, formula particolarmente gradita dai blaugrana nonostante la Juve stia cercando di tenere viva la propria candidatura fino a quando sarà possibile. Un esterno sinistro under 21, di grande prospettiva ma che possa essere già pronto in prima squadra pur senza fare polemica nel restare fuori dalla lista Champions. E dalla Francia si rilancia un profilo alternativo a quello di Miranda, che risponde al nome di Stanley Nsoki del Psg.



CHI E' – Difensore centrale naturale, nella passata stagione ha sempre giocato esterno sinistro nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa da Tuchel, collezionando sette presenze in Ligue 1 per un totale di 462 minuti. Anche lui è da tempo nel mirino di Paratici ed è in uscita dal Psg ormai da inizio stagione. Tante le squadre interessate a lui, sfruttando la necessità del club parigino di registrare plusvalenze al di là del caso Neymar. E il Nizza ha mosso passi importanti verso di lui, arrivando ad offrire oltre 10 milioni di euro. Ora però sta tornando la Juve su di lui, che potrebbe anche provare ad inserirlo in uno dei potenziali affari che potrebbero scaldarsi in questo finale di mercato. La Juve ci prova, ma il tempo è un nemico anche in questo caso.