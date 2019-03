Didier Deschamps entra nel casting per il dopo-Allegri in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Top Calcio 24, infatti, nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro tra la dirigenza bianconera e l'attuale ct della Francia campione del Mondo. Già allenatore della Juve nell'anno della Serie B, Deschamps fa parte di una cerchia di nomi che i bianconeri stanno valutando, non parte di certo in pole position ma non è nemmeno fuori dalla corsa.