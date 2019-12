Il centravanti norvegese fa gola a tutti in Europa, il rapporto con la società bianconera è ottimo, quello tra Minoe la Juve è sempre più fruttuoso. Eppure Haaland non ha fretta, né di decidere, né di arrivare subito a un top club.E con il Salisburgo i rapporti sono tali da andare oltre l'eventuale sgarbo da clausola rescissoria, per quanto il prezzo possa sensibilmente scendere dalla richiesta iniziale di oltre 70-80 milioni:Haaland da anni è nel mirino bianconero, è stato a meno di un passo dalla Juve prima del passaggio al Salisburgo. Una scelta che si è rivelata azzeccata, l'esplosione a livello internazionale ne è stata la conferma., club lanciato in vetta alla classifica e stabilmente impegnato in Europa, tra l'altro con proprietà in comune al Salisburgo (la Red Bull). La partita per Haaland è appena cominciata, per una volta non è detto che possa vincere il migliore.