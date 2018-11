. Nel corso delle loro missioni in Francia, gli osservatori bianconeri hanno stilato diversi rapporti positivi su questo difensore centrale che deve ancora compiere 19 anni (lo farà il prossimo 30 dicembre). Già 10 presenze stagionali con il club francese con il quale, però, non si è ancora riusciti ad arrivare ad un accordo per firmare il primo contratto da professionista. ELo status di giocatore da “settore giovanile puro” lo rende quindi un'autentica occasione di mercato per uno dei talenti più in vista dell'intera Ligue 1.In Germania ci hanno fatto un pensierino. In Italia, l’entourage ha parlato con metà Serie A:si sono fatte vive,potrebbero condurre l’operazione in solitaria o in sinergia con altre squadre dando fin da subito a Tobido uno spazio importante in rosa. In questo momento, però,che potrebbe arrivare alla Continassa già nel mercato invernale. Un affare economico e tecnico visto che Tobido si può liberare pagando il prezzo del parametro di formazione imposto dalla Fifa. La Juve sarebbe pronta ad accoglierlo subito alla Continassa, magari facendogli fare la spola con Primavera o Under 23, oppure girandolo in prestito subito dopo l'acquisto.@NicolaBalice