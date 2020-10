Fabio Paratici può lasciare la Juventus. Il Chief Football Officer bianconero è nel mirino della Roma, anche se la pista non sembra essere così calda come in passato: i giallorossi, comunque, sono alla ricerca di un nuovo ds e lo juventino è tra i preferiti di Guido Fienga. Nel frattempo anche Psg e United si sono fatte vive. Tanti rumors per quanto riguarda il futuro del CFO bianconero, in scadenza nel 2021.