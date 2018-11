Il viaggio intercontinentale e le fatiche del doppio Argentina-Messico sulle gambe hanno portato Max Allegri a risparmiare Paulo Dybala nel match di campionato contro la Spal. Riposo “programmato” per la Joya, che scalpita per riprendersi la maglia da titolare della Juventus già dalla partita di domani contro il Valencia. Sì, perché se lasciare fuori Cristiano Ronaldo è letteralmente impossibile, il numero 10 è in pole position per agire insieme a CR7 e - con tutta probabilità - Mario Mandzukic. Già quattro gol in questa edizione della Champions e nessuna voglia di fermarsi: Dybala è pronto a brillare ancora in Europa.