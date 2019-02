è arrivata in estate alla Juventus dal Brescia, sconfitto proprio dalle ragazze di Rita Guarino nello spareggio per lo scudetto al termine della scorsa stagione. Adattabile sia da difensore che a centrocampo, Sikora è già uno degli elementi di spicco della squadra bianconera, nonché della Nazionale femminile di Polonia, di cui è anche capitano.e l'account ufficiale della Juventus Women non ha potuto che porle i migliori auguri di buon compleanno: