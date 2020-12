la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 rende necessaria una sua cessione a gennaio o al più tardi in estate. Non che lo United non possa permettersi economicamente di lasciar partire Pogba a zero, ma farlo sarebbe comunque una forzatura che non serve a nessuno. Intanto nemmeno questo fine settimana ha giocato e Ole Gunnarassicura che si tratta solo di una scelta tecnica condizionata semmai dallo stato di forma di Pogba: “Paul vuole giocare, vuole allenarsi, gli piace il calcio, vuole il successo, è ambizioso, quindi quando è sul terreno di gioco e sul campo di allenamento vedo un ragazzo che ama il suo mestiere in tutto quello che fa. Questa è la sola cosa che mi interessa. Poi io e lui sappiamo bene di cosa abbiamo discusso. Ha avuto un anno difficile nel corso della passata stagione, con un sacco di infortuni, restando fuori per circa nove o dieci mesi. Dopo ha preso il Covid, quindi all’inizio della nuova stagione non si sentiva in forma. È un giocatore che può fare tutto, ha grandi qualità. Sono felice delle sue prestazioni”.Non è semplice come operazione, i soldi son quelli che sono in casa Juve, ma il lavoro di Fabio Paratici e Federico Cherubini è votato a fare spazio proprio a Paul, in organico e nel monte ingaggi. L'asse con Raiola è sempre più caldo anche per altre operazioni, in una Juve che sta trovando nuovi equilibri con un centrocampo sempre più a tre, a maggior ragione resta Pogba l'uomo ideale per completare la squadra di Andrea Pirlo.