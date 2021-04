ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, occasione in cui ha parlato della sfida di domenica contro l’Atalanta:«L’Atalanta è una realtà ormai da un po’ di anni consolidata prima in campo nazionale, poi anche in campo internazionale. Ottiene eccellenti risultati e gioca un grande calcio».«Direi che se la giocano alla pari. L’Atalanta è in forma, segna moltisismo. Ma la Juventus nelle ultime partite ha ritrovato identità. Dunque sì, sarà una sfida alla pari».«Pirlo ha in mano una squadra che non ha reso come le altre annate, ma penso che non abbia particolari colpe o responsabilità. Credo che la società in primis si aspettasse di più da alcuni giocatori sui cui invece non ha potuto contare pienamente. La crescita dei giovani, il rendimento dei nuovi acquisti: nel complesso non hanno mantenuto le aspettative. Penso a loro quando dico che probabilmente la società si aspettava qualcosa in più. Anche se questo campionato così anomalo e strano non ha certo aiutato».«Ragioniamo: ora Pirlo è fuori dalla Champions e c’è Inter lontana, ma se dopo la Supercoppa vincesse anche la Coppa Italia chiudendo il campionato tra le prime quattro... Beh, a quel punto sarebbe sbagliato parlare di stagione da buttare. Le valutazioni bisogna farle al termine della stagione».«Per come la butta dentro Ronaldo, io ripartirei proprio da lui, dandogli la possibilità di rendere al meglio».«Sfruttando la fascia laterale, magari certe palle in mezzo per lui sarebbero state oro colato... Altra epoca, per carità, ma non mi sarebbe certo dispiaciuto giocare anche con un campione come lui».«In realtà in questi casi non c’è consiglio che tenga, è solo e soltanto questione di sensazioni personali. Smettere, andare avanti, circare la titolarità a tutti i costi, accettare un ruolo più defilato... Un atleta sa e capisce, certe scelte devono essere fatte a livello personale».«Ah, non c’è dubbio: multe automatiche senza starci neanche troppo a pensare. Poi è chiaro che il giudizio, parlo dal punto di vista della professionalità e delle relazioni sportive, dipende anche dalle circostanze: chi dice festa, chi dice cena... Comunque se ci sono delle regole, bisogna rispettarle».«Per dedizione metterei Scirea assolutamente, Furino e Del Piero. Sapevano cosa vuol dire giocare a calcio».