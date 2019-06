Antonio Cabrini ha parlato dell'arrivo di Sarri alla Juve. Ecco le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "E' un tecnico da Juve? Al momento è inutile e fuorviante dare giudizi appendendosi solo a una parola, una risposta, un gesto: di certo è un grande allenatore, usa parole chiare, ha idee altrettanto chiaro, e la società crede fortemente in lui. Ma il giudice è il campo, non una conferenza. Quello che ha fatto Sarri negli anni giustifica una scelta di questo tipo: il suo nome, poi, è circolato subito...".



MISSIONE - «L’Europa. Andate a chiedere a un tifoso juventino se vuole un altro scudetto o vuole arrivare a maggio a giocarsi la Champions.... Se per fare questo servirà giocar meglio di prima, è presto per dirlo: di certo, sarrismo e juventinità possono stare nella stessa frase».



GIOCO E RISULTATI - «Certo che si può, ma non facciamo l’errore di sminuire il lavoro di Allegri, dicendo che vinceva giocando male. Non è mai stato davvero così: l’Atalanta era bella da vedere, ma è chi arriva primo che scrive la storia. A Torino conta la capacità di vincere anche quando non si è in giornata: prescinde da Allegri o da Sarri, è il Dna bianconero».