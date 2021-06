Una nuova punta centrale. Tra gli obiettivi estivi della Juventus c'è un numero 9, che possa sposarsi, per caratteristiche, con Dybala, considerato incedibile da Allegri, con Ronaldo, se il portoghese restasse a Torino anche il prossimo anno e con Morata, per il quale la squadra mercato bianconera è al lavoro per trattenerloLa necessità c'è, ma l'investimento non sarà corposo. Per intenderci, niente profili alla Haaland o alla Kane, molto graditi alla Juve ma estremamente costosi. L'idea è quella di andare su un giocatore che conosca il campionato italiano, per questo nel mirino ci sonoDiversi per prezzo, ingaggio e carta d'identità, uguali per come occupano l'area di rigore. La Juve non ha fretta, il tempo c'è, bisogna fare le cose per bene. E l'addio di Ronaldo potrebbe far entrare in cassa soldi che, al momento, non ci sono.