Medhi Benatia insiste per lasciare la Juventus in questa finestra di mercato. Ieri c'è stato un summit tra l'agente del marocchino, Moussa Sissoko, e lo stesso Paratici. Un incontro per fare il punto della situazione, con Benatia che è insoddisfatto del suo utilizzo da parte di Massimiliano Allegri e spinge per lasciare subito Torino. L'ultima offerta, quella dei qatarioti dell'Al Duhail, supera i 10 milioni di euro e la formula dell'operazione, una cessione a titolo definitivo, rappresentano due motivi piuttosto convincenti. Prima di chiudere l’affare, però, la Juve vuole avere in pugno il sostituto. In quest’ottica la società bianconera oggi ha bloccato Martin Caceres.



BLOCCATO - Sembrava destinato a raggiungere Iniesta al Vissel Kobe nelle prossime ore, ma la chiamata della Juventus ha bloccato la cessione di Caceres in Giappone. La società bianconera domani proverà a trovare un accordo con la Lazio e poi eventualmente valuterà le condizioni fisiche di Caceres, che destano diverse perplessità. In questa stagione, Caceres ha totalizzato 8 presenze tra campionato ed Europa League. La Juve ripensa al giocatore, che ha vestito la maglia bianconera nel 2009/2010 e poi per quattro stagioni tra il 2012 e 2016. FUORI ROSA ALLA JUVE - Nel 2015, il difensore era stato messo fuori rosa da Beppe Marotta prima e dalla Juve poi, con un comunicato ufficiale: “Il comportamento tenuto da Martin Caceres – si legge nella nota del club bianconero - rappresenta una grave violazione degli impegni assunti nei confronti della Juventus, oltre a ledere l’immagine della nostra Società. Juventus, pertanto, applicherà al calciatore i provvedimenti disciplinari della multa e dell’esclusione temporanea dall’attività agonistica della Prima Squadra”. Caceres si era schiantato nella notte con la sua Ferrari ed era risultato positivo all’alcool test. La Juve ripensa a Caceres, in caso di cessione di Benatia è una delle idee bianconere. Oggi da intermediari è stato proposto anche l’ex Chelsea, Branislav Ivanović.