Martin Caceres ha parlato del suo ritorno alla Juve a JTV. Queste le dichiarazioni riportate da tuttojuve.com: "Sono molto contento di ritrovare questo ambiente, è sempre stata casa mia. Quando ho ricevuto la proposta di tornare a vestire questa maglia ho ripensato agli anni trascorsi qui. Questa è stata la maglia del mio cuore. Non c'è due senza tre. Questa per altro è la seconda volta che arrivo a gennaio. Ogni volta che sono venuto ho segnato all'esordio, ed erano stati gol importanti. Speriamo che anche questa volta vada nello stesso modo. Per Ronaldo parla la carriera, sta continuando a dimostrare anche qui, nel calcio italiano, che campione è. Questa squadra, nonostante tutto quello che ha vinto, non vuole fermarsi. Ed è questa la sensazione che ho avuto anche seguendola dall'esterno, in questi due anni e mezzo".