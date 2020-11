Da quando è stata creata la Juventus Under 23, sono fioccati i casi di giocatori della 'seconda squadra' bianconera che vivono l'emozione di essere talora convocati in prima squadra. Oggi è accaduto ad Alessandro Di Pardo, chiamato per la prima volta in carriera con i "grandi" grazie alla convocazione da parte di Andrea Pirlo per la partita contro il Cagliari.

CHI È - Romagnolo, 21 anni, Di Pardo è un veterano della Under 23, facendo parte dell'organico fin dalla sua creazione. Nelle prime fasi di questo campionato di Serie C si è dimostrato a tratti devastante sulla fascia destra, che lui ama arare in tutte le fasi. Purtroppo la sua stagione per ora è durata tre partite, perché poi ha preso il Covid. Durante la pausa si è negativizzato, e prima ancora di tornare in campo coi compagni agli ordini di mister Zauli, stasera è all'Allianz Stadium insieme a Dybala e compagni.