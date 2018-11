Quando si pensa a club amici e a sinergie di mercato, il riferimento a proposito dellaarriva diretto e spontaneo con il Sassuolo. Ma l'asse che lega il club bianconero alè altrettanto solido e fruttuoso. Spesso e volentieri, infatti, la Juve ha scelto i rossoblù per lasciare crescere nel migliore dei modi i suoi talenti. E con il Cagliari ci sono diversi affari in ballo anche per il futuro.Nella stagione 2018-19,in esclusiva e tutta la. Oltre a, fra gli altri eventi proposti danella stagione 2018-19, ci sono anche Liga e Ligue 1.