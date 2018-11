Juventus-Cagliari, partita valida per l'undicesima giornata di Serie A, è diretta dall'arbitro Mariani di Aprilia; gli assistenti sono Fiorito e Galetto, mentre Massa e Posado sono gli addetti al Var.





1' DYBALA SUBITO IN GOL, NON C'E' FUORIGIOCO: dopo appena 42", la Juve recupera palla sull'errore di Pisacane e Bentancur manda in porta Dybala che, in linea rispetto all'ultimo difensore avversario, raccoglie e scivolando batte Cragno.



18' IL CAGLIARI CHIEDE IL RIGORE: cross dalla destra di Ionita, Benatia interviene colpendo il pallone prima di testa e poi con una mano. Il Cagliari protesta in maniera vibrante con l'arbitro Mariani, che va a consultare il monitor a bordocampo e opta per la concessione del calcio d'angolo, non considerando volontario il tocco del difensore bianconero.



33' GIALLO A BRADARIC: ammonito Bradaric per una vistosa trattenuta ai danni di Bentancur che se ne stava andando in ripartenza.



43' IL VAR CONTROLLA: tacco di Barella nell'area della Juventus, Bradaric colpisce il pallone, le immagini non chiariscono se col braccio o con la spalla. Il Var richiama Mariani, ma l'arbitro dopo aver rivisto più volte il tocco, lo considera di spalla e non di braccio. Restano molti dubbi sul tocco di Bradaric.