c'è solo da impostare il gioco. Salva il risultato con un super intervento su Joao Pedro nel secondo tempo.alla fine Allegri punta sulla sua esperienza per non incappare nel giallo della squalifica. E la sua qualità serve contro un Cagliari chiuso.qualche brivido quando viene pressato, se la cava sempre.giganteggia di testa, di lui si parla più per il futuro messo in discussione da Raiola.va in difficoltà pure in una serata come questa. Rischia grossissimo nella ripresa quando Bellanova gli scappa via e Dalbert sfiora il gol solo contro Szczesny.si limita al compitino, meglio così.si prendere anche dei rischi, ma stavolta servono per far ripartire la manovra. (37' st.potrebbe affondare il colpo, non lo fa mai. La curva addirittura applaude quando lo speaker annuncia il cambio. (1' stà un pò di dinamismo in più e si inserisce quando può.)alla fine è ancora un suo strappo a incanalare il match nel verso giusto, il suo tiro si trasforma in assist decisivo. Raddoppia e chiude la partita col primo gol in Serie A in un anno e mezzo. Esce tra gli applausi (44' st.fa tanto movimento, ma finisce a volte per marcarsi da solo. (44' st.meglio quando Allegri lo sposta al centro, un palo e un gol di sponda, questa volta frutto di intuizione e non casuale come con la Roma. Troppo impreciso nella ripresa (26' st.Si esalta negli spazi aperti, serve a Bernardeschi la palla del 2-0.)a Juve ottiene il massimo col minimo anche se nella ripresa rischia di subire gol almeno due volte. Alla fine la porta a casa pur facendo troppa fatica nel battere un Cagliari a dir poco arrangiato.ci mette una pezza in più di un'occasioneadattato a centrale, si arrangia ma si vede che non è il suo mestiere.con le brutte argina Moratasa come tenere bottamette in difficoltà Alex Sandro, serve a Dalbert una palla solo da spingere in rete.combatte in mediana. (25': c'è poco da impostare, ma non argina nemmeno come dovrebbe.mezzala occasionale, si fa prendere ben presto dalla frustrazione. Sbaglia un gol assurdo. (39' st.con esperienza se la vede con Cuadrado.lavoro sporco in pressione sui centrali. (18' st.Ha poco tempo e poco spazio per dire la sua.): in un modo o nell'altro è sempre l'unico a tenere alto la bandiera del Cagliari. Szczesny gli dice di no con la punta delle dita.a quel che può con gli uomini che ha a disposizione. Joao Pedro e soprattutto Dalbert hanno due palle d'oro per pareggiarla. La partita poteva girare e invece sembra proprio una stagione maledetta.