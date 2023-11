: sempre attento anche se questa volta di miracoli non servono e non arrivano. Ma l'imbattibilità si ferma a quota 615 minuti.gestisce con personalità la diffida, Dossena gli dà molta più preoccupazione degli attaccanti del Cagliari.ordinaria amministrazione, non è dietro che la Juve va puntellata. E davanti può ritrovare quel gol che lo rende ancor più speciale e decisivo. Si fa però beffare da Dossena per il 2-1.: altra bella prova, al di là dei giovani è lui la rivelazione del momento. Il gol è un bel premio.dirottato a destra controlla la fascia con ordine, un po' troppo frenetico quando si trova nelle condizioni di tirare in porta (43' sts.v.).: per lunghi tratti il migliore della Juve, un ripescato fondamentale per Allegri.: un colpo in avvio lo condiziona, ma nel giorno in cui diventa capitano non può arretrare di un centimetro.la lombalgia lo limita, sembrava dovesse dare forfait ma stringe i denti. Poi si conquista il fallo da cui nasce l'azione del gol bianconero (21' st Iling-Junior 6: si rivede dopo un mese e mezzo, ha bisogno di giocare).: la mira dei giorni viene ritrovata su quella punizione che pennella per la testa di Bremer.dovrebbe caricarsi la squadra sulle spalle, ma gira a vuoto e spara a salve (35' sts.v.).premiato come mvp del mese di ottobre dai tifosi, si conferma titolare a scapito di Vlahovic però continua a litigare con la linea del fuorigioco. E non segna da 224 giorni (21' stdeve ritrovare condizione e fiducia).All.: la Juve torna in testa alla classifica, una Juve giovane e operaia, in piena emergenza, che regala nulla allo spettacolo e ancora meno agli avversari. La sua mano c'è, anche per chi non vuole gradirla.essenziale, se il Cagliari ha ritrovato solidità è anche merito suo.: è il più vicino a Bremer quando svetta in totale libertà per sbloccare il risultato.con esperienza evita grossi danni.non per palati fini, ma ha coraggio e fisico. Deve però migliorare ancora nelle letture, Rugani fa quello che vuole mentre lo guarda sul 2-0. Rimedia con il gol che riapre la partita, almeno in parte. Poi quel palo...dalla sua parte si balla.prova a inserirsi appena può, in crescita (43' sts.v.).: schermo davanti alla difesa, fa il suo.risponde colpo su colpo a McKennie, ma patisce le iniziative dell'americano.al piccolo trotto, ha qualità anche se gioca sotto ritmo (21' st: un passo alla volta si dimostra all'altezza).: fa a sportellate per agevolare gli inserimenti di Luvumbo, dura un tempo ma non delude (1' stsi rivede, dopo la sosta sarà il miglior acquisto possibile per Ranieri)prendere o lasciare, dà tutto ma non può essere anche sempre preciso (26' st: entra sul 2-0, ma dà tutto).All.la salvezza del Cagliari non passa da qui, però a Torino paga l'accontentarsi quando avrebbe forse addirittura potuto osare.