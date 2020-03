L’incertezza che regna in questo momento nel sistema calcio italiano e in particolare nella nostra Serie A sta influenzando anche i mercati. Tra i titoli più penalizzati in borsa c’è quello Juventus che, secondo quanto riferito da finanza.com, questa mattina è risultato tra i più venduti e tra i peggiori del Ftse Mia, con un calo del 2,3% in area 0,90 euro, che rappresenta il minimo dall’autunno del 2018 per il club della famiglia Agnelli.



In calo anche i titoli di As Roma e SS Lazio, le altre due società quotate in borsa, che hanno perso oltre il 2%. Anche lo scorso 24 febbraio il club bianconero aveva perso l’11,8%.