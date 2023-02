Francesco Calvo, dirigente della Juve, ha parlato a Sky Sport prima della decisiva sfida di Europa Lague contro il Nantes: "Si tratta di una partita importante, essendo secca va affrontata come una finale. Ma la stagione si costruisce partita su partita ed è ancora lunga, noi siamo sempre condannati alla vittoria".



SU POGBA - "Si sta allenando con regolarità, ha fatto la partitella e si allena in gruppo. Speriamo di averlo al più presto, ma ormai ci siamo".



SUL RICORSO PER IL -15 - "La scadenza è la prossima settimana, lo presenteremo i primi giorni della prossima settimana".



SULLA GESTIONE - "All'inizio la penalizzazione ha avuto impatto, ci ha scombussolato e confuso. Ora però siamo concentrati su quello che dobbiamo fare in campo".