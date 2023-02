Francesco Calvo, dirigente della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro lo Spezia:



"Ci aspettiamo sempre una risposta sul campo. Viviamo di mini-obiettivi, e il prossimo è la gara di questa sera, siamo ottimisti. L'approccio per noi è semplice, la nostra struttura è snella e ci confrontiamo tutti i giorni in un dialogo continuo anche con Allegri. Stare alla Juve genera pressione, questo lui lo sa, ma non lo definirei focoso. Ha solo difeso i suoi giocatori in un episodio".