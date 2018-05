"In quattro anni ho cambiato tutte le formazioni del mondo. Il primo anno ho cambiato 55 formazioni in 57 partite. Nel secondo anno abbiamo cambiato 50 formazioni su 52, nel terzo 50 su 57 e quest'anno 51 in 53 gare. E' la dimostrazione che la rosa è importante e che tutti hanno dato il loro contributo". La Juve di Allegri è camaleontica, mischia le carte per vincere sempre. E a confermarlo è lui stesso nella conferenza odierna.