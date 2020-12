C'è una guerra in corso per il futuro di Eduardo Camavinga. Non tanto tra i club, ma tra i procuratori. Sì, perché come riporta As.com, il centrocampista del Rennes vuole lasciare Moussa Sissoko, suo attuale agente, con gli agenti top che già si sono mossi. Da Zahavi a Mendes passando per Raiola, tutti stanno parlando con la famiglia del calciatore per assicurarsi il futuro del calcio europeo. Sul quale c'è anche la Juventus, anche se i costi, al momento, sembrano fuori portata.