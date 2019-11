Maurizio Sarri è stato chiaro: con questa squadra, il margine di manovra è davvero parecchio. E allora, ecco un paio di novità. A partire dalla situazione sulla trequarti. "Bernardeschi? Non ha fatto peggio sulla trequarti che da esterno. Ha qualità e corsa, ma non quella velocità che serve per giocare nello stretto sulla fascia - le parole del tecnico -. Ramsey ha fatto bene, ora voglio vedere Douglas Costa in quel ruolo, se impara due o tre movimenti può essere devastante". Per l'ex Bayern non sarebbe una novità assoluta: DC ha già giocato in quel ruolo, precisamente ai tempi del Gremio.