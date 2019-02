Cambiano i termini dell'accordo tra Juventus e Genoa per Andrea Favilli. L'attaccante si era trasferito al Grifone in prestito annuale con diritto di riscatto (7 milioni) e controriscatto in favore della Juve (17 milioni). Con il nuovo accordo, il giocatore rimarrà in rossoblù a titolo temporaneo fino al termine della stagione 2019-20: adesso, per il club di Preziosi, c’è però l’obbligo di riscattare il cartellino.