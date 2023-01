Dejan Kulusevski potrebbe tornare alla Juve. Lo svedese è in prestito al Tottenham, gli Spurs però sono virtualmente fuori dalla Champions, condizione fondamentale, oltre al 50% delle presenze, per far diventare il diritto di riscatto un obbligo per 35 milioni. Una situazione dunque in divenire, come quella di Conte e Paratici, suoi primi sponsor in Inghilterra.