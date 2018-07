Spending review in casa Juventus per la difesa. In caso di approdo a Torino di Cristiano Ronaldo, i bianconeri rivaluterebbero gli investimenti per rinforzare gli altri reparti, a partire da quello arretrato. Secoondo Tuttosport, con Daniele Rugani atteso dal Chelsea, Stefan Savic guadagnerebbe posizioni rispetto a Matthijs de Ligt nelle gerarchie bianconere. Troppo alta la richiesta dell'Ajax, che pretende 50 milioni per il giovane difensore, più trattabile quella dell'Atlético Madrid per l'ex Fiorentina.