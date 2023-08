Ha convinto tutti e in particolare Massimiliano. Andreaè un giocatore da Juve. Non che ci fossero poi tanti dubbi, ma - come ama ripetere il tecnico - un calciatore si valuta sul posto, guardandolo in allenamento. Capendo cosa può dare, in campo e fuori, nella qualità palla al piede e negli atteggiamenti. Prova superata: la maturità è arrivata quasi senza fatica, se non consideriamo le corse e i carichi del ritiro. Così l'esterno ex Bologna, prelevato quand'era ancora al Genoa, e cercato a più riprese pure in quest'edizione di mercato, può dirsi finalmente e senza alcun dubbio un nuovo bianconero.Ecco: l'ha fatto pure nell'ultimo periodo, quando Pellegrini (che presto raggiungerà la Lazio) è rientrato e la Juve si è ritrovata con quattro esterni sinistri contando anche Iling e Kostic. Troppi, decisamente. Da qui l'esigenza di sfoltire e di stabilire una gerarchia: Kostic sembrava l'intoccabile, titolarissimo della passata stagione e dentro gli schemi di Allegri; Iling è il giovane in rampa di lancio, immagine del progetto.