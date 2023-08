Uno dei protagonisti dell'estate juventina è senza dubbio Andrea Cambiaso. L'esterno della Juventus ha convinto anche nella prima uscita ufficiale stagionale, il 3-0 in casa dell'Udinese, e ha parlato così a DAZN.



TITOLARE - “Essere qui è un grande privilegio per me. Sono contento, la tournée è andata bene, mi sento come al parco giochi, mi diverto molto in campo. L’anno scorso giocavo da quarto ed ero più basso. Questo nuovo ruolo mi piace, perché posso attaccare di più, anche se devo migliorare ancora tante, per esempio nelle gestione. Con Chiesa? Mi ci trovo bene”.



ESEMPIO - “Ai giovani dico: crederci sempre e non abbattersi mai. A 17 anni, quando mi hanno mandato via dal Genoa, mi sono trovato in D ad Albissola e quello mi ha reso più forte. Il lavoro è l’unica soluzione”.