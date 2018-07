"In teoria Ronaldo è in grado di cambiare gli equilibri: arriva in un campionato nuovo ma ha dimostrato che non ha difficoltà ad ambientarsi. Allegri? Era partito con lo scetticismo dei tifosi, ma non degli addetti ai lavori. Chi aveva visto cosa aveva fatto col Milan, sapeva che con l'organizzazione della Juve e con una squadra competitiva difficilemente avrebbe fatto male. Oggi è uno dei migliori al mondo e il numero uno in sala stampa: abbiamo fa imparare da lui. Riesce a farsi capire da tutto, chi lavora nel mondo del calcio e chi no. Dunque riesce a comunicare molto bene anche con i calciatori. Questo è un valore aggiunto."

L'ex esterno della Juventus e della nazionale italiana Mauro German Camoranesi dice la sua dagli Usa su Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri: ​