Abitudine o delusione Champions ancora fresca. Oppure tutte e due le cose. Fatto sta cheIn Piazza San Carlo si sono ritrovatiCori, salti e bandieroni ma la piazza torinese, di fatto, era quasi deserta.Sarebbe bastato un punto per l'ottavo tricolore consecutivo, ne sono arrivati tre, ma anche allo Stadium i festeggiamenti sono stati sottotono. Dopo il triplice fischio, la squadra si è presentata sia sotto la sud che sotto la nord, raccogliendone l'applauso. Durante i 90 minuti, il settore dedicato ai tifosi più caldi ha incitato la squadra soltanto a tratti, iniziando i cori dopo che i pochi tifosi viola presenti nel settore ospiti avevano iniziato ad alzare la voce. In Sud, tra l'altro, c'erano anche gli striscioni rovesciati per l'ennesima protesta ultras ( LEGGI QUI ).Festeggiamenti sommessi, insomma. E i motivi possono essere molteplici.Tutto nonostante le parole di Massimiliano Allegri che ha chiesto a più riprese di festeggiare questo incredibile traguardo con il giusto entusiasmo, perché vincere non è mai scontato. Di certo, però, questo è solo il primo appuntamento per i festeggiamenti. Il prossimo 19 maggio, dopo la partita casalinga contro l'Atalanta, l'ultima della stagione allo Stadium, Chiellini e Co. alzeraranno la coppa al cielo e poi, con ogni probabilità, festeggeranno con un pullman scoperto assieme ai tifosi. La stessa cosa accade l'anno scorso.Per adesso i festeggiamenti per l'ottavo scudetto consecutivo rimangono decisamente tiepidi. Per non dire freddi. @lorebetto