La Juventus vince il 34esimo scudetto della propria storia, il settimo consecutivo, dopo lo 0-0 dell'Olimpico contro la Roma. In campo e negli spogliatoi è esplosa la festa, così come in centro a Torino. Ecco le foto più belle dei festeggiamenti, con i video provenienti dalla Capitale e quelli invece dei tifosi che sono scesi in piazza a Torino, per esaltare un'impresa sportiva da epica: