Joao Cancelo e il Manchester City, un matrimonio vicinissimo. Il calciatore portoghese, infatti, ieri ha lasciato per l'ultima volta la Continassa, salutando tutti i compagni e volando in Inghilterra. Sono in corso in queste ore le visite mediche del terzino con i Citizens, nell'affare che porterà Danilo in bianconero. Il brasiliano, nelle prossime ore, è atteso all'aeroporto di Caselle, dove si sottoporrà al rito dei test al JMedical, prima della firma sul contratto.



I DETTAGLI - Tutto, fatto, dunque, per lo scambio tra Juve e City: Paratici, oltre al cartellino di Danilo, incassa 28 milioni di euro, realizzando una notevole plusvalenza grazie al cartellino del portoghese. L'ormai ex terzino dei Citizens, invece, ha accettato una diminuizione dello stipendio: in bianconero, pronto un quinquennale da 4 milioni all'anno.