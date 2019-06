Sono Leonardo Spinazzola e Joao Cancelo della Juventus i migliori terzini di Serie A per quanto riguarda la capacità di creare superiorità numerica in favore delle proprie squadre, con un dribbling o con un passaggio smarcante. E' quanto riporta un'interessante analisi di Calcio Datato, che sottolinea come Spinazzola ci riesca oltre 6 volte a partita, mentre Cancelo sia intorno alle 5. Alle loro spalle ci sono Davide Santon della Roma e Kevin Malcuit del Napoli, con 3.5, mentre Alex Sandro non va oltre le 2.5. Un'altra statistica che elogia il grande campionato vissuto dai bianconeri.