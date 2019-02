Nervi a fiori di pelle in chiave fantacalcistica per il terzino portoghese della Juventus Joao Cancelo. Ecco il messaggio ricevuto su Instagram da Antony Ajengui, fantallenatore, e pubblicato da Sos Fanta: "Nella giornata di ieri ho scritto a Joao Cancelo su Instagram per il fantacalcio. Guardate le sue risposte nello screenshot, io non volevo offenderlo e non ho usato nessun insulto".



LA RISPOSTA DI CANCELO - Stuzzicato a causa della delusione di averlo preso al fantacalcio, Cancelo ha contrattaccato in privato così: "Vaff***, a me del fantacalcio o fantamerda non me ne frega un ca***… l’importante è vincere. Non mandarmi più messaggi!". Non sicuramente una lezione di stile.