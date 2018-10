João Cancelo è stato il migliore in campo della Juventus nel match contro l'Udinese. La Gazzetta dello Sport ha premiato il terzino portoghese con un 7,5 in pagella: "Sembra uno spreco che tanta classe venga relegata in fascia. Ma forse è meglio essere il migliore dei terzini destri che il quarto o quinto tra le ali. L’assist per Bentancur rasenta la perfezione, un cross alla Beckham".