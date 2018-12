Joao Cancleo non è nell'11 titolare della Juventus che affronterà lo Young Boys. Per il terzino portoghese era previsto un turno di stop, ma la novità di serata è che l'ex Inter e Valencia non è neanche in panchina.



Nel corso della rifinitura, infatti, Cancelo ha accusato un leggero affaticamento muscolare e Allegri ha quindi preferito non portarlo neanche in panchina mandandolo direttamente in tribuna per evitare complicazioni.