Joao Cancelo e la Juventus: all'inizio un idillio, poi i problemi. L'ex terzino dell'Inter, arrivato in bianconero insieme a Jorge Mendes, apripista per arrivare a Ronaldo, ha iniziato alla grande, facendo la differenza sulla fascia destra. Poi, il calo, un rapporto con Allegri non idilliaco, le belle giocate in fase offensiva, le leggerezze in quella difensiva, come ad Amsterdam.



DERBY DI MANCHESTER - Il portoghese, nonostante l'addio di Allegri, può comunque lasciare la Juventus. Come scrive Tuttosport, il Manchester City e lo United sono pronte a sfidarsi in un derby di mercato: i Red Devils vogliono un top per la fascia, i Citizens, invece, nei giorni scorsi avevano ipotizzato una proposta da 60 milioni, ma prima c'è da capire cosa deciderà la Uefa per l'eventuale violazione dei paletti del Fair Play Finanziario. La Premier pensa a Cancelo, la Juve al nuovo allenatore. Che deciderà quel che ne sarà del portoghese.