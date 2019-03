3-0 Juventus all'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League, il terzino Joao Cancelo è intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: "E' un successo importante per la squadra, abbiamo lavorato bene e dimostrato di meritare la vittoria con un Ronaldo strepitoso. Ora pensiamo alla partita di domenica a Genova, che sarà molto difficile. Periodo complicato per me? Lavoro sempre per migliorare, la partita di oggi è stata importante per me ma soprattutto per la Juve che è ai quarti di Champions League. Voglio dedicare questa vittoria al papà di João Mario (suo compagno di Nazionale, ndr) e per mia nonna, che sono scomparsi di recente. E' un mio amico, in queste cose la rivalità viene messa da parte. Bernardeschi mi facilita il lavoro, è un gran calciatore, faccio tutto per aiutare la squadra e questa è la cosa più importante. Adesso testa bassa e pedalare, quando sono arrivato in Italia è la prima cosa che ho imparato".